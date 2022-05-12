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جيسوس يعود إلى تشكيلة البرازيل لوديتي آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 02:12 مساء
جيسوس يعود إلى تشكيلة البرازيل لوديتي آسيا
مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غابرييل جيسوس. (الإنترنت)
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مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غابرييل جيسوس يعود إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي لخوض وديّتي كوريا الجنوبية واليابان الشهر المقبل

عاد المهاجم غابرييل جيسوس، الذي يقدم مستويات مميزة أخيرًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي لخوض وديّتي كوريا الجنوبية واليابان الشهر المقبل، في إطار الاستعدادات لمونديال قطر 2022.

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وألغيت الودية ضد الأرجنتين في مدينة ملبورن الأسترالية، والتي كانت مقررة في النافذة ذاتها بقرار من الشركة المسؤولة عن حقوق البث التلفزيوني لمباريات البرازيل الودية.

واستبعد تيتي مدرب البرازيل جيسوس من تشكيلة السيليساو لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في مارس الماضي، حيث واصل «راقصو السامبا» مشوارهم من دون هزيمة بسحق كل من تشيلي وبوليفيا 4-صفر.

وعاد اللاعب إلى التشكيلة الأساسية في أواخر أبريل، وسجل 6 أهداف في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مساهمًا في تقدم الفريق نحو اللقب. كما سجل هدفًا في مرمى ريال مدريد الإسباني عندما عانى سيتي من خروج قاسٍ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال «تيتي»، وفقًا لـ«فرانس برس» أمام الصحافة في ريو دي جانيرو: «يتطور ويعود إلى أفضل مستوياته، بما فيها ثقته».

وسينضم جيسوس في خط الهجوم إلى نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون ورودريغو بطل تأهل ريال مدريد على حساب سيتي بعد تسجيله هدفين في أقل من دقيقة في نهاية لقاء الإياب (90 و90+1) قبل أن يحسمه بطل إسبانيا في التمديد.

عودة ماثيوش كونيا
كما أعاد إلى التشكيلة ماثيوش كونيا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني وظهير أيسر يوفنتوس الإيطالي أليكس ساندرو واستدعى للمرة الأولى لاعب وسط بالميراس دانيلو (21 عامًا).

وتلتقي البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع كوريا الجنوبية في 2 يونيو في سيول واليابان في السادس منه في طوكيو.

وتقام نهائيات مونديال قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وقد وقعت البرازيل ضمن المجموعة السابعة بصحبة صربيا وسويسرا والكاميرون.

في ما يلي التشكيلة:
حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الانكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الانجليزي)، ويفيرتون (بالميراس).

الدفاع: داني ألفيش (برشلونة الاسباني)، دانيلو (يوفنتوس الايطالي)، أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، غيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الايطالي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، غابريال ماغاليش (أرسنال الإنجليزي)، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الانكليزي).

الوسط: كازيميرو (ريال مدريد الاسباني)، برونو غيماريش (نيوكاسل الإنجليزي)، فابينيو (ليفربول الإنجليزي)، دانيلو (بالميراس)، فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي)، فيليبي كوتينيو (أستون فيلا الإنجليزي).

الهجوم: غابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الإسباني)، رافينيا (ليدز يونايتد الإنجليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ماثيوش كونيا (أتلتيكو مدريد الإسباني).

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