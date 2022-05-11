كأس العالم تزور 54 دولة قبل العودة إلى قطر

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت كأس المونديال رحلتها حول العالم حيث غادرت قطر، البلد المستضيف للمونديال هذا العام، على أن تعود قبل إقامة المباراة النهائية، التي ستقام في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر المقبل.

وطوال الأشهر الستة المقبلة، ستزور الكأس المرموقة 54 دولة حول العالم، من بينها الـ32 بلدا التي ستشارك بالمونديال، قبل عودتها مجددا إلى قطر، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وشاركت شخصيات عالمية من بينها أساطير مثل البرازيلي كافو في حفل وداع كأس العالم بالدوحة، الذي شهد عروضا مسرحية.

وسيقام المونديال في قطر بثمانية استادات من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.