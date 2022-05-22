حسم «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

يترقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» حسم اللقب اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت ليبيا، عندما تقام جميع مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد.

يأتي هذا وسط منافسة على اللقب بين مانشستر سيتي وليفربول، ويدخل مانشستر سيتي مواجهته أمام أستون فيلا، وهو يملك القدرة على الاحتفاظ بلقبه، عندما يخوض المرحلة 38 الأخيرة ويتقدم بفارق نقطة عن مطارده ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية، الذي يستضيف ولفرهامبتون.

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يواجه السيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أستون فيلا الرابع عشر في الترتيب، وسط البحث عن اللقب الرابع للنادي السماوي في آخر خمس سنوات، بينما سيتوج ليفربول حال فوزه على ولفرهامبتون وتعثر سيتي بالخسارة أو التعادل في حسبة معقدة وصراع شرس بين الطرفين.

السيتي يحارب على لقب الدوري المحلي، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يستعد ليفربول لنهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد في باريس، آملاً في تتويج موسمه برباعية تاريخية لأحد الأندية الإنجليزية.

سبق وتوج بكأس إنجلترا على حساب تشيلسي بركلات الترجيح ليتوج بلقبه الثاني للموسم، بعدما سبق له إحراز كأس الرابطة في فبراير بنفس الطريقة على حساب الخصم اللندني بالذات، ليتبقى حسم «البريميرليغ» ودوري الأبطال.

وسيضفي وجود أسطورة وسط ليفربول ستيفن جيرارد على مقعد المدرب لدى أستون فيلا، نكهة إضافية على المعركة الأخيرة في الدوري، ولم يحرز جيرارد أي لقب دوري مع ليفربول خلال 17 عامًا في ملعب «آنفيلد»؛ لكنه قد يسهم في توفير لقب جديد له إذا استطاع كمدير فني لأستون فيلا عرقلة سيتي، ومنح هدية لناديه القديم.