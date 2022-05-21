مصدر مقرب: مبابي باقٍ في «باريس سان جيرمان» والتوقيع خلال ساعات بعد رسالة: لا لريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

توصل المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى اتفاق مبدئي مع فريقه «باريس سان جيرمان» من أجل البقاء في صفوفه عوضًا عن الانتقال إلى «ريال مدريد» الإسباني المهتم بخدماته.

يأتي ذلك وفق مع علمته وكالة «فرانس برس» من مصدر مقرب من المفاوضات، حيث أفاد المصدر بأن «سان جيرمان» يسعى إلى التوقيع رسميًا على تمديد العقد مع ابن الـ23 عامًا الذي يدافع عن ألوان نادي العاصمة منذ 2017، بعد قدومه من «موناكو» مقابل 180 مليون يورو، من أجل أن يُعلن الأمر رسميًا في وقت لاحق من مساء السبت.

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وأفاد عديد من التقارير الصحفية، بأن مبابي سيظل في فريقه الباريسي، وحامت الشكوك خلال الساعات الماضية حول مستقبل النجم الفرنسي الشاب، بين بقائه في «باريس سان جيرمان» أو الانتقال إلى «ريال مدريد» الإسباني.

ووفقًا للصحفي دي مارزيو في شبكة «سكاي إيطاليا»، فإنه لا يوجد مزيد الشكوك، وأن مبابي سيظل في «باريس سان جيرمان»، وسيجدد عقده مع الفريق الباريسي.

وأكد الصحفي الإيطالي، أن قرار مبابي اتخذه الأمس الجمعة، وكان نقطة التحول، وقد يُعلن تجديد عقده اليوم السبت.

وأشار صحفي شبكة «سكاي إيطاليا» إلى أن مبابي قال لا لريال مدريد، بعد أن كان لديه اتصال شفهي لبعض الوقت معهم.

الفرنسي كيليان مبابي. (أرشيفية : الإنترنت)