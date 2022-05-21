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دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 05:01 مساء
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
كيفين دي بروين. (أرشيفية : الإنترنت)
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حصل البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، على جائزة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

وأعلنت رابطة «البريميرليغ»، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، فوز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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وتنافس دي بروين على الجائزة مع كل من: محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، بوكايو ساكا لاعب آرسنال، وجيمس وارد براوس لاعب ساوثهامبتون، وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، وسون هيونغ مين جناح توتنهام، وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي «البريميرليغ» هذا الموسم بـ22 هدفًا، بينما يأتي كيفين دي بروين في المركز السادس بـ15 هدفًا.

وحصد الإنجليزي فيل فودين، لاعب وسط مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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