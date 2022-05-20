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يورغن كلوب يعلن رحيل مهاجم ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 06:22 مساء
يورغن كلوب يعلن رحيل مهاجم ليفربول
الدولي البلجيكي، ديفوك أوريجي. (الإنترنت)
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أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المدرب الألماني يورغن كلوب، رحيل لاعبه الدولي البلجيكي، ديفوك أوريجي، عن صفوف الريدز، والذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2022.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام ولفرهامبتون: «أعتقد أن أوريجي سيحصل على حفل وداع خاص يوم الأحد، إنه واحد من أهم اللاعبين الذين دربتهم على الإطلاق.. لقد كان ولا يزال من دواعي سروري العمل معه، وهذا يبدو غريبا تماما مع كمية المباريات التي شارك فيها، ولكن العمل معه متعة خالصة».

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وأوضح، وفقا لـ«كورة»: «هو يستحق أن يكون كل شيء جيدا بالنسبة له، أتمنى له أينما ذهب أن يكون ناجحا بنسبة 100%.. إنه لاعب رائع وشخص جيد، يحبه الجميع في الفريق لأنه كان مجرد رجل مريح ومحبوب حقا».

لحظة صعبة
وأكد: «ستكون لحظة صعبة عندما يغادر بالفعل، سيكون الأمر صعبا للغاية، أوريجي لاعب هام في غرفة الملابس بالنسبة لنا.. أنا أتذكر الكثير من الأشياء عندما أتذكر أوريجي، لقد سجل أهداف هامة، وفعل لنا أشياء لا تُصدق، إنه أسطورة ليفربول بلا شك».

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