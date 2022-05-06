Atwasat

ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 06:29 مساء
ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي مدريد
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يصدّ إحدى الكرات في مباراته ضد المجري هوبرت هوركاش في ربع نهائي دورة مدريد في كرة المضرب (اف ب)
alwasat radio

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، نصف نهائي دورة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة، بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش الرابع عشر 6-3 و6-4، اليوم الجمعة، في ربع النهائي، بانتظار الفائز في القمة الإسبانية بين رافايل نادال الرابع وكارلوس ألكاراس التاسع لاحقا.

واحتاج ديوكوفيتش، وفقا لـ«فرانس برس» إلى ساعة و21 دقيقة للتخلص من عقبة هوركاش الثاني عشر في الدورة، كسر خلالها إرساله مرة واحدة في كل مجموعة، محققا فوزه الرابع في أربع مواجهات أمام البولندي.

- ديوكوفيتش يحافظ على سجله الرائع أمام مونفيس
- خروج مبكر لديوكوفيتش في دورة «مونتي كارلو»
- ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا
- ديوكوفيتش يعود بقوة في أول مباراة منذ ترحيله من أستراليا

الفوز الثاني لديوكوفيتش
وهو الفوز الثاني لديوكوفيتش في الدورة بعد الأول في الدور الثاني على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-2 بعدما أعفي من خوض الدور الأول، فيما تأهل إلى ربع النهائي دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه البريطاني أندي موراي بسبب المرض.

وهي الدورة الثالثة يشارك فيها ديوكوفيتش منذ عودته إلى الملاعب بعد ترحيله من استراليا وحرمانه من المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى بسبب عدم تلقيه لقاحا مضادا لفيروس «كوفيد-19».

وخرج «دجوكو» من الدور الأول لدورة مونتي كارلو على يد الإسباني أليخاندرو دافيدوفيش، وخسر المباراة النهائية لدورة بلغراد أمام الروسي أندري روبليف الثامن.

ويلعب لاحقا أيضا روبليف الثامن عالميا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم العاشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري الممتاز
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا

رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا
بـ70٪.. التضخم يرتفع في تركيا لأعلى مستوى خلال 20 عاما

بـ70٪.. التضخم يرتفع في تركيا لأعلى مستوى خلال 20 عاما
الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى

الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى
رئيس وزراء المجر: حظر النفط الروسي بمثابة «قنبلة نووية» يجري إسقاطها على اقتصاد بلادنا

رئيس وزراء المجر: حظر النفط الروسي بمثابة «قنبلة نووية» يجري إسقاطها على اقتصاد ...
محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة

جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة
«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى
تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي

تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي
«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة
إنصات

إنصات
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي
أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل

أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟

المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تأجيل دورة الألعاب الآسيوية «هانغجو 2022»
تأجيل دورة الألعاب الآسيوية «هانغجو 2022»
رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا
رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا
رينجرز يكرم عامل غرفة الملابس بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي
رينجرز يكرم عامل غرفة الملابس بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي
الفشل السادس مع غوارديولا.. حلم السيتي يتبخر من جديد في دوري أبطال أوروبا
الفشل السادس مع غوارديولا.. حلم السيتي يتبخر من جديد في دوري ...
بعد الخسارة من روما.. «رودجرز» يكشف نقطة ضعف لاعبي ليستر سيتي
بعد الخسارة من روما.. «رودجرز» يكشف نقطة ضعف لاعبي ليستر سيتي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
المزيد
كلوب يعلق على مواجهة الريال في نهائي الأبطال.. ويحذر لاعبيه من توتنهام
كلوب يعلق على مواجهة الريال في نهائي الأبطال.. ويحذر لاعبيه ......
ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي مدريد
ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي مدريد...
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد...
بعد الخسارة من روما.. «رودجرز» يكشف نقطة ضعف لاعبي ليستر سيتي
بعد الخسارة من روما.. «رودجرز» يكشف نقطة ضعف لاعبي ليستر ......
الفشل السادس مع غوارديولا.. حلم السيتي يتبخر من جديد في دوري أبطال أوروبا
الفشل السادس مع غوارديولا.. حلم السيتي يتبخر من جديد في دوري......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط