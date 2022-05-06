ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، نصف نهائي دورة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة، بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش الرابع عشر 6-3 و6-4، اليوم الجمعة، في ربع النهائي، بانتظار الفائز في القمة الإسبانية بين رافايل نادال الرابع وكارلوس ألكاراس التاسع لاحقا.

واحتاج ديوكوفيتش، وفقا لـ«فرانس برس» إلى ساعة و21 دقيقة للتخلص من عقبة هوركاش الثاني عشر في الدورة، كسر خلالها إرساله مرة واحدة في كل مجموعة، محققا فوزه الرابع في أربع مواجهات أمام البولندي.

- ديوكوفيتش يحافظ على سجله الرائع أمام مونفيس

- خروج مبكر لديوكوفيتش في دورة «مونتي كارلو»

- ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا

- ديوكوفيتش يعود بقوة في أول مباراة منذ ترحيله من أستراليا

الفوز الثاني لديوكوفيتش

وهو الفوز الثاني لديوكوفيتش في الدورة بعد الأول في الدور الثاني على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-2 بعدما أعفي من خوض الدور الأول، فيما تأهل إلى ربع النهائي دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه البريطاني أندي موراي بسبب المرض.

وهي الدورة الثالثة يشارك فيها ديوكوفيتش منذ عودته إلى الملاعب بعد ترحيله من استراليا وحرمانه من المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى بسبب عدم تلقيه لقاحا مضادا لفيروس «كوفيد-19».

وخرج «دجوكو» من الدور الأول لدورة مونتي كارلو على يد الإسباني أليخاندرو دافيدوفيش، وخسر المباراة النهائية لدورة بلغراد أمام الروسي أندري روبليف الثامن.

ويلعب لاحقا أيضا روبليف الثامن عالميا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم العاشر.