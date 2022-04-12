خروج مبكر لديوكوفيتش في دورة «مونتي كارلو»

القاهرة - بوابة الوسط

ودع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، اليوم الثلاثاء، مبكرًا من دورة «مونتي كارلو الدولية للماسترز» للألف نقطة في كرة المضرب، بخسارته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 3-6 و7-6 (7-5) و1-6 في الدور الثاني.

وهذه هي المباراة الافتتاحية في المشاركة الثانية فقط لديوكوفيتش الذي تم ترحيله من ملبورن لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس «كورونا» وحرمانه من خوض بطولة أستراليا المفتوحة، وفقًا لـ«فرانس برس».

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وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش يسعى إلى لقب عاشر ببطولة أستراليا المفتوحة، بعد الأولى في دورة دبي الإماراتية في فبراير الماضي، حيث لعب ثلاث مباريات فقط.