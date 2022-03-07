ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، الأحد، بتقديم مساعدة مالية إلى لاعب كرة المضرب السابق الأوكراني سيرغي ستاخوفسكي المنضم إلى جيش بلاده للدفاع عن أرضه بمواجهة الغزو الروسي.

وكتب ديوكوفيتش خلال حديث أجراه على تطبيق واتساب ونشره الأوكراني على إنستغرام «أفكر بك.. آمل أن تهدأ الأمور في أقرب وقت ممكن، قل لي أين يمكنني إرسال المساعدة لك، مساعدة مالية أو أي نوع آخر من المساعدة»، بحسب «فرانس برس».

وذاع صيت ستاخوفسكي، المصنف 31 عالميا سابقا، بعد فوزه على السويسري روجيه فيدرر في بطولة ويمبلدون الإنجليزية العام 2013، قبل أن يعتزل في سن الـ36 عاما عقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، ليقرر الذهاب إلى العاصمة كييف لحمل السلاح دفاعا عن بلاده.

وانضم عديد الرياضيين الأوكرانيين إلى صفوف الجيش لمواجهة الغزو الروسي، أبرزهم البطل الأولمبي السابق الملاكم فاسيلي لوماشينكو وبطل العالم السابق للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك.