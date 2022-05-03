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ديوكوفيتش يحافظ على سجله الرائع أمام مونفيس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 10:36 مساء
ديوكوفيتش يحافظ على سجله الرائع أمام مونفيس
نوفاك ديوكوفيتش. (الإنترنت)
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بدأ نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا سعيه للفوز بلقبه الرابع في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزه 6-3 و6-2 على جايل مونفيس، اليوم الثلاثاء، ليعزز سجله الخالي من الهزيمة أمام اللاعب الفرنسي إلى 18-صفر.

وضمنت النتيجة بقاء ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي، بينما منحت مونفيس رقمًا قياسيًا مخزيًا بعدما أصبح صاحب أسوأ سجل من المباريات أمام لاعب واحد في عصر البطولات المفتوحة.

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والتقى ديوكوفيتش مع مونفيس لأول مرة في بطولة أميركا المفتوحة 2005، لكن مباراة اليوم كانت الثانية فقط بينهما على الملاعب الرملية.

واحتاج اللاعب الصربي إلى نقطة واحدة فقط لكسر إرسال منافسه وحسم المجموعة الأولى. ورغم ذلك أرسل مونفيس ضربات ناجحة أكثر لكنه ارتكب أخطاء سهلت من مهمة اللاعب الصربي؛ حيث أخطأ أثناء إرسال ضربات محفوفة بمخاطرة ولم تنجح في تحقيق هدفها.

نجاة اندريه روبليف
وفي وقت سابق، نجا اندريه روبليف، الذي تُوِّج ببطولة صربيا المفتوحة الشهر الماضي بعد فوزه على ديوكوفيتش في النهائي، من اختبار مبكر عندما انتفض وعوض تأخره بمجموعة واحدة ليتغلب على البريطاني الواعد جاك درابر (20 عاما) 2-6 و6-4 و7-5.

وتأخر روبليف 3-صفر في المجموعة الحاسمة لكن درابر عانى من شد عضلي مما سمح للاعب الروسي للفوز بالمباراة والتأهل إلى دور الستة عشر.

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