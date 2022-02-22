دجوكوفيتش يعود بقوة في أول مباراة منذ ترحيله من أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً عودته إلى الملاعب بقوة، وذلك بحسمه أول مباراة له منذ ترحيله من ملبورن لرفضه التلقيح ضد فيروس كورونا، وبالتالي منعه الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، من دون عناء يذكر على حساب الإيطالي الشاب لورنتسو موسيتي 6-3 و6-3 الإثنين في الدور الأول لدورة دبي.

وخلافاً لمواجهتهما في يونيو خلال الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس حين فاز الإيطالي البالغ 19 عاماً بالمجموعتين الأولين وأجبر منافسه على بذل جهد هائل للعودة من بعيد في طريقه للفوز باللقب للمرة الثانية، لم يجد ديوكوفيتش هذه المرة صعوبة تذكر في حسم اللقاء والتأهل الى الدور الثاني حيث سيلتقي الفائز من مباراة الروسي كارن خاتشانوف والروسي أليكس دي مينور.

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وبدأ ديوكوفيتش اللقاء بقوة وتقدم 3-1 بعد انتزاعه الشوط الرابع على إرسال منافسه، ما مهد الطريق لحسم المجموعة الأولى من دون مقاومة تذكر، ثم كرر الأمر في مستهل الثانية حين انتزع الشوط الثالث على إرسال الإيطالي ليتقدم 2-1 ثم كان قريباً من خسارة الشوط السادس ثلاث مرات على إرساله لكنه أنقذ الموقف وتقدم 4-2 في طريقه لحسم اللقاء في ساعة و14 دقيقة.

وكان ديوكوفيتش، الباحث عن لقب سادس في دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2020، يخوض مباراته الأولى منذ 3 ديسمبر حين خسر في مدريد مع منتخب بلاده ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس ديفيس، وذلك لأنه حُرم من المشاركة في بطولة أستراليا بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

صدارة التصنيف على المحك

وستكون دورة دبي هامة جداً لديوكوفيتش في صراعه من أجل الاحتفاظ بصدارة تصنيف المحترفين «أيه تي بي» في ظل منافسة شرسة من الروسي دانييل مدفيديف المشارك في أكابولكو.

وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج ديوكوفيتش، أو في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي، أو في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة الإماراتية.

كما يمكنه خطف المركز الأول في حال بلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي، أو في حال خرج من الدور الثاني للدورة المكسيكية ولم يبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي في دبي، أو في حال خروجه من الدور الأول في أكابولكو وعدم وصول الصربي إلى ربع النهائي في دبي.

لكن مدفيديف يواجه معركة حامية على بعد 15 ألف كيلومتر في أكابولكو، في ظل مشاركة نادال الذي استفاد من غياب ديوكوفيتش عن بطولة أستراليا للانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21)، والنجمين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

ويشارك ديوكوفيتش في دورة دبي لأن التلقيح ضد كورونا ليس إلزامياً للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة.