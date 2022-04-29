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ليفاندوفسكي يحدد شروطه من أجل البقاء مع بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 02:33 مساء
ليفاندوفسكي يحدد شروطه من أجل البقاء مع بايرن ميونخ
نجم فريق بايرن ميونيخ والمنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي. (الإنترنت)
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حدد مهاجم بايرن ميونخ الألماني، النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، شرطين من أجل التجديد والبقاء مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

ووضع ليفاندوفسكي، وفقًا لـ«كورة»، ضمن شروطه عقدًا جديدًا لمدة عامين، حتى العام 2025، وزيادة في راتبه الحالي، الذي يصل وفقًا لتقارير غير رسمية إلى 24 مليون يورو سنويًا.

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واعتاد بايرن التجديد للاعبين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما لمدة عام واحد فقط، ولكن يبدو أن البايرن قد يكون على استعداد لإجراء استثناء فيما يتعلق بهذه النقطة.

طلب صعب
وبشأن شرط زيادة الرواتب، فهو أمر قد يكون تنفيذه أصعب، نظرًا لأن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، هو بالفعل اللاعب الأعلى أجرًا في بايرن وقد تؤثر الزيادة الكبيرة في راتبه على طلبات اللاعبين الآخرين.

وما زال عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ساريًا حتى صيف 2023، والموقف الرسمي للنادي هو أن اللاعب سيستمر بين صفوفه الموسم القادم على الأقل.

اهتمام برشلونة
وأثار وضع اللاعب البولندي مع فريقه الحالي اهتمام بعض الأندية الأوروبية، ومن بينها برشلونة.

وبحسب بعض وسائل الإعلام الألمانية، فإنه على الرغم من موقف بايرن الرسمي، فإن النادي سيكون على استعداد للسماح للاعب بالرحيل قبل انتهاء عقده مقابل مبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو.

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