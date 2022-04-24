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«برشلونة» يظهر في سماء ليفاندوفسكي و«بايرن ميونيخ» يراقب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 03:50 مساء
«برشلونة» يظهر في سماء ليفاندوفسكي و«بايرن ميونيخ» يراقب
ليفاندوفسكي. (إنترنت)
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لم يحسم الهداف البولندي لـ«بايرن ميونيخ» الألماني، روبرت ليفاندوفسكي مستقبله، وترك الباب مفتوحًا حول مستقبله مع النادي البافاري.

تصريح مثير
وقال ليفاندوفسكي إثر تتويج فريقه بطلًا للدوري الألماني للمرة العاشرة تواليًا: «شيء ما سيحدث قريبًا»، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط».

مفاوضات «برشلونة»
وترددت أنباء عن رغبة «برشلونة» في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عامًا) الذي أكد أن البت في مصيره قد يكون قريبًا بحديثه بعد المباراة التي فاز بها فريقه على «بروسيا دورتموند» (3-1) والتتويج باللقب المحلي.

- «بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي

مفاوضات «بايرن»
وقال ليفاندوفسكي: «شيء ما سيحدث قريبًا، الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون هناك لقاء مع بايرن، حتى أنا لا أعرف ماذا يمكن أن يحصل، كما رددت حتى الآن، لم يتم الحديث معي عن عقدي وعن مستقبلي من قبل النادي، سنرى كيف تتطور الأمور»، مشيرًا إلى أن وكيل أعماله يتفاوض مع «بايرن ميونيخ»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

أفضل هداف
ويُعد ليفاندوفسكي من أفضل الهدافين في العالم خلال السنوات الأخيرة، وقد سجل 342 هدفًا في 372 مباراة في صفوف الفريق البافاري منذ انتقاله إليه في صفقة حرة قادمًا من دورتموند عام 2014.

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