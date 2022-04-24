«برشلونة» يظهر في سماء ليفاندوفسكي و«بايرن ميونيخ» يراقب

القاهرة - بوابة الوسط

لم يحسم الهداف البولندي لـ«بايرن ميونيخ» الألماني، روبرت ليفاندوفسكي مستقبله، وترك الباب مفتوحًا حول مستقبله مع النادي البافاري.

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وقال ليفاندوفسكي إثر تتويج فريقه بطلًا للدوري الألماني للمرة العاشرة تواليًا: «شيء ما سيحدث قريبًا»، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط».

مفاوضات «برشلونة»

وترددت أنباء عن رغبة «برشلونة» في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عامًا) الذي أكد أن البت في مصيره قد يكون قريبًا بحديثه بعد المباراة التي فاز بها فريقه على «بروسيا دورتموند» (3-1) والتتويج باللقب المحلي.

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مفاوضات «بايرن»

وقال ليفاندوفسكي: «شيء ما سيحدث قريبًا، الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون هناك لقاء مع بايرن، حتى أنا لا أعرف ماذا يمكن أن يحصل، كما رددت حتى الآن، لم يتم الحديث معي عن عقدي وعن مستقبلي من قبل النادي، سنرى كيف تتطور الأمور»، مشيرًا إلى أن وكيل أعماله يتفاوض مع «بايرن ميونيخ»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.