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لاعبون من بايرن ميونخ يتلقون تهديدات بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 07:50 مساء
لاعبون من بايرن ميونخ يتلقون تهديدات بالقتل
نجم فريق بايرن ميونيخ والمنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي. (الإنترنت)
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كشف المتحدث باسم الشرطة الألمانية، أن العديد من لاعبي بايرن ميونخ الألماني تلقوا تهديدات بالقتل عبر رسالة مجهولة.

وقال المتحدث الذي لم يكشف مزيدًا من التفاصيل لوكالة الأنباء الألمانية: «نحقق في الاشتباه بوجود تهديدات وتعكير صفو السلم العام بالتهديد بارتكاب جريمة».

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وذكرت جريدة بيلد أن الرسالة استهدفت روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وسيرج جنابري بالاسم، وتم استلامها يوم 12 يناير الماضي، من قبل نادي سانت باولي، الذي أحال الأمر إلى الشرطة.

وأفادت تقارير أن الرسالة احتوت على عبارة «أنقذوا الدوري، أنقذوا رياضة كرة القدم، الحرق والقتل لخنازير بايرن». ولم يعقب بايرن ميونخ على هذا الحادث حتى الآن.

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