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لابورتا يكشف مفاجأة بشأن انضمام ليفاندوفسكي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 08:06 مساء
لابورتا يكشف مفاجأة بشأن انضمام ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي. (الإنترنت)
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كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، مفاجأة بشأن مستقبل مهاجم بايرن ميونخ الألماني، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن برشلونة يستهدف التعاقد مع ليفاندوفسكي خلال الصيف المقبل، مستغلا أن عقده الحالي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، فضلا عن رغبة النجم البولندي في خوض تجربة جديدة بمسيرته.

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ونشر أنخيل جارسيا الصحفي في إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، وفقا لـ«في الجول»، فيديو للابورتا مع بعض المشجعين لبرشلونة، من أجل تلبية طلب أخذ صورة معه، بعد الفوز (1-0) على ريال سوسيداد، مساء الخميس، في الدوري الإسباني، وسأله أحدهما عن إمكانية إذا كان ليفاندوفسكي قريب من الانضمام إلى النادي.

وسأل المشجع، رئيس النادي الكتالوني: «هل سينضم ليفاندوفسكي للبارسا الصيف المقبل؟»، ليرد لابورتا: «هناك احتمالات كبيرة لقدومه».

تألق ليفاندوفسكي
ويتألق ليفاندوفسكي خلال الموسم الحالي، حيث سجل 47 هدفا خلال 41 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ في مختلف المسابقات. وينتهي تعاقد النجم البولندي مع ناديه البافاري بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.

لكن المفاوضات بين ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ، تشهد بعض الخلافات بشأن الراتب السنوي وكذلك مدة التعاقد، حيث يرغب اللاعب في التوقيع لسنوات أكثر.

ويرغب المدرب تشافي هرنانديز في دعم خط هجومه برأس حربة مميز في الموسم الجديد، تمهيدا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والمنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

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