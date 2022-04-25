الروماني كوفاتش يدير قمة مانشستر سيتي وريال مدريد.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» إسناد إدارة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد المقررة، غدا الثلاثاء، على ملعب الاتحاد للحكم الروماني إشتفان كوفاتش.

طاقم الحكام

ويكتمل طاقم التحكيم في اللقاء بالرومانيين فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني، حسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

حكام الفار

بينما سيكون البرتغالي أرتور دياس حكما رابعا، وسيتولى الألماني ماركو فريتز ومواطنه باستيان دانكر إدارة التحكيم عن طريق الفيديو «فار».

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مشوار كوفاتش

يشار إلى أن كوفاتش حكم دولي منذ العام 2010، وسبق وأدار خمس مباريات في «التشامبيونز ليغ» هذا الموسم.

تأهل ريال مدريد

وقد تأهل ريال مدريد إلى دور نصف النهائي، بعد ملحمة كروية كبيرة قدمها أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة (3-1)، وخسر في الذهاب بنتيجة (3-2)، وتأهل للمربع الذهبي.