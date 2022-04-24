دروغبا يسقط في انتخابات اتحاد كرة القدم بكوت ديفوار من الجولة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

فشل ديديه دروغبا، أسطورة كرة القدم الإيفواري، في مسعاه للوصول إلى منصب رئيس اتحاد الكرة في بلاده، وذلك عقب خروجه من الجولة الأولى للتصويت.

انتخاب إدريس ديالو

وذكر الاتحاد الإيفواري عبر الإنترنت، أن ياسين إدريس ديالو تم انتخابه رئيسًا للاتحاد، وذلك بعد تغلبه على منافسه سوري دياباتي بحصوله على 63 صوتًا مقابل 61 صوتًا في الجولة الثانية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، ونقله موقع «الشرق الأوسط أونلاين».

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مسيرة دولية لدروغبا

كان دروغبا (44 عامًا) قد قاد منتخب بلاده في فترة ذهبية من مسيرته والتي شهدت حصوله على جائزة أفضل لاعب أفريقي في العالم مرتين، كما أنه حصل على تقدير كبير في بلاده والتي يحمل لقب الهداف التاريخي لمنتخبها.