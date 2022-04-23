«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مباريات الدوري الإنجليزي النارية في الأسبوع الـ34

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل الصراع في جميع مراكز الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» بالأسبوع الـ34، فبخلاف استقبال مانشستر سيتي، اليوم السبت، لضيفه واتفورد، هناك عدة مباريات مهمة في القمة والقاع.

ويحتل واتفورد المركز قبل الأخير، وبات في موقع صعب للبقاء في دوري النخبة، على بُعد سبع نقاط من آخر المراكز الآمنة الذي يحتله إيفرتون ضيف ليفربول في ديربي «ميرسيسايد» غدًا الأحد.

أما في الصراع على مراكز المسابقة القارية الأم، يدرك تشيلسي الثالث أن لا مجال لانزلاق آخر عندما يستقبل وست هام السابع، فيما يأمل الجار توتنهام في البقاء رابعًا أمام أرسنال بفارق الأهداف عندما يحل ضيفًا على برنتفورد.

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وفي أبرز المباريات الأخرى، يستقبل بيرنلي الذي يصارع لتفادي الهبوط، ولفرهامبتون بعد فوزه الخميس (2-صفر) على ساوثهامبتون رافعًا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر وهو أول مراكز الهبوط، متخلفًا بنقطة عن إيفرتون الذي لديه مباراة مؤجلة.

وفي بقية المباريات يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا على نوريتش سيتي، ويستضيف ليستر سيتي، أستون فيلا، السبت، فيما يستضيف برايتون، ساوثهامبتون، غدًا الأحد، وتختتم المرحلة، الإثنين، باستضافة كريستال بالاس، ليدز يونايتد.