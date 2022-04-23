مانشستر سيتي جاهز لمغامرة واتفورد في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي مانشستر سيتي، اليوم السبت، مع ضيفه واتفورد الذي يحتل المركز ما قبل الأخير، وبات في موقع صعب للبقاء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، الأمر الذي سيسمح بفتح باب المغامرة أمام السيتي.

ويعد واتفورد على بُعد سبع نقاط من آخر المراكز الآمنة الذي يحتله إيفرتون ضيف ليفربول في ديربي «ميرسيسايد»، غدًا الأحد.

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يرى الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن عليه أن يتنافس مع أحد أفضل الفرق في التاريخ إذا ما أراد تحقيق اللقب.

ويتقدم مانشستر سيتي بنقطة على ليفربول بعد فوز مريح لكل منهما منتصف الأسبوع؛ الأول بثلاثية نظيفة ضد ضيفه برايتون، فيما اكتسح الثاني غريمه الأزلي مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في «أنفيلد».