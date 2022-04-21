«لن أنسى هذه اللحظة».. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

وجه مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إشادة وتحية لجماهير ليفربول على حرصها بالوقوف بجانبه عقب وفاة طفله الرضيع.

ووقفت جماهير ملعب «آنفيلد» في الدقيقة السابعة في إشارة إلى رقم سبعة وهو القميص الذي يرتديه مع فريقه، من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، لتحية كريستيانو رونالدو بعد وفاة أحد توأميه أثناء ولادته.

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وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «عالم واحد.. رياضة واحدة.. عائلة عالمية واحدة.. شكرا آنفيلد.. لن أنسى أنا وعائلتي أبدا لحظة الاحترام والرحمة هذه».

وكان رونالدو أعلن عبر حساباته الرسمية، وفاة نجله من صديقته جورجينا رودريغيز، وكتب: «نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير.. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم.. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة».

نحن محطمون

وأضاف رونالدو: «نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم.. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب.. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد».

وفاز ليفربول على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري الإنجليزي. سجل لليفربول محمد صلاح هدفين ولويس دياز وساديو ماني. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.