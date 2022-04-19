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إنتر يفوز على ميلان ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 11:39 مساء
إنتر يفوز على ميلان ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا
كأس إيطاليا: إنتر إلى النهائي بفوزه على ميلان 3-صفر. (الإنترنت)
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نجح فريق إنتر، في حجز مقعدا بنهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه على نظيره ميلان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي الكأس.

وافتتح لاوتارو مارتينيس، التسجيل بعد 4 دقائق من صافرة البداية، بعدما وصلت الكرة إلى دارميان في الناحية اليمنى، ليمرر كرة عرضية داخل المنطقة قابلها لاوتارو بتسديدة مباشرة في الشباك. 

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وسجل لاوتارو مارتينيس الهدف الثاني، في الدقيقة (40) بعدما تمكن بيريسيتش من إبعاد الكرة من أمام خط المرمى، لترتد بهجمة مرتدة تصرف فيها خواكين كوريا بذكاء بعدما مرر كرة، انفرد بها لاوتارو وأسكن الكرة الشباك بتسديدة من فوق الحارس.

وأنهى إنتر على آمال ميلان بهدف ثالث في الدقيقة (82) أحرزه الألماني روبن غوزنسن، بعد تمريرة ممتازة من فيدال وتحرك أروع من بروزوفيتش بالجهة اليمنى، ليمرر الكرواتي الكرة داخل الـ6 ياردات ويضعها غوزنسن بالشباك.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي. ومن المقرر أن يلتقي إنتر مع الفائز من مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، في نهائي الكأس.

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