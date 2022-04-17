خريطة مباريات الدوري الإيطالي الساخنة أمام قمة ميلان ومطاردة إنتر

القاهرة - بوابة الوسط

استفاق ميلان في الوقت المناسب بفوزه على ضيفه جنوا (2-صفر)، ليبقى متصدرًا أمام جاره اللدود إنتر حامل اللقب العائد بدوره من ملعب سبيتسيا بانتصاره الثالث على التوالي بنتيجة (3-1)، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

الأمتار الأخيرة في الدوري

ومع دخول الموسم أمتاره الأخيرة، كان انتصار ميلان مهمًا للغاية ضمن مسعاه للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2011، لا سيما بعد إهداره 4 نقاط في المرحلتين الماضيتين في وقت حقق جاره إنتر الفوز خلالهما، ما أدخله بقوة في صلب الصراع على اللقب، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط».

الأنتر يتوهج

ويبدو إنتر الأكثر جاهزية لمحاولة تجاوز خط النهاية في المركز الأول، استنادًا إلى انتصاراته الثلاثة الأخيرة، بينها على يوفنتوس (1-صفر) في معقل الأخير، بينما اكتفى جاره الأحمر والأسود بتعادلين على التوالي، وسقط المنافس الجنوبي نابولي في المرحلة الماضية على أرضه أمام فيورنتينا (2-3).

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روما في طريق الإنتر

وما يرجح كفة إنتر، أنه باستثناء استضافته لروما في المرحلة المقبلة، سيكون أمام مهمة سهلة، أقله على الورق، من الآن وحتى نهاية الموسم، بما أنه سيلتقي بعدها بولونيا في مباراة مؤجلة في غاية الأهمية لحظوظه باللقب، وأودينيزي، وإمبولي، وكالياري وسمبدوريا.

ميلان ضيفًا على لاتسيو

أما ميلان، وبعد لقاء جنوا، فسيحل ضيفًا على لاتسيو، ثم يستضيف فيورنتينا المتألق أخيرًا، قبل مواجهة هيلاس فيرونا وبعده أتالانتا وأخيرًا ساسوولو.