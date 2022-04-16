إنتر ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بفوز مثير على سبيزيا

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي، بعدما تغلب على مضيفه سبيزيا (3-1)، أمس الجمعة، في افتتاح الجولة 33 من المسابقة، ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة، ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام ميلان، الذي يستضيف جنوى، في الجولة نفسها.

بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 33 نقطة في المركز الـ15، وافتتح مارسيلو بروزوفيتش التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 31، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 73، وقبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة، رد سبيزيا بهدف وحيد سجله جيوليو ماغيوري، قبل أن يختتم أليكسيس سانشيز التسجيل بالهدف الثالث لإنتر ميلان، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.