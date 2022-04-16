Atwasat

إنتر ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بفوز مثير على سبيزيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 06:33 مساء
إنتر ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بفوز مثير على سبيزيا
alwasat radio

انتزع فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي، بعدما تغلب على مضيفه سبيزيا (3-1)، أمس الجمعة، في افتتاح الجولة 33 من المسابقة، ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة، ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام ميلان، الذي يستضيف جنوى، في الجولة نفسها.

بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 33 نقطة في المركز الـ15، وافتتح مارسيلو بروزوفيتش التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 31، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 73، وقبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة، رد سبيزيا بهدف وحيد سجله جيوليو ماغيوري، قبل أن يختتم أليكسيس سانشيز التسجيل بالهدف الثالث لإنتر ميلان، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
خلونا نحلموا (الحلقة 1)

خلونا نحلموا (الحلقة 1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي

للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء

انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء
مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري الممتاز.. السبت

مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري ...
600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021

600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021
الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام

الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام
غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس
روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. مواجهة للتاريخ في كأس إنجلترا

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. مواجهة للتاريخ في كأس إنجلترا
وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق

وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة ...
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. مواجهة للتاريخ في كأس إنجلترا
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. مواجهة للتاريخ في كأس إنجلترا
رئيس برشلونة يعيد النظر في سياسة التذاكر بعد مخالفات
رئيس برشلونة يعيد النظر في سياسة التذاكر بعد مخالفات
للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي
للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
مانشستر سيتي يصطدم بليفربول في موقعة جديدة بنصف نهائي كأس الاتحاد.. السبت
مانشستر سيتي يصطدم بليفربول في موقعة جديدة بنصف نهائي كأس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان ......
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم الأندرتيكر وعودة كودي رودز .. وفوز ستيف أوستن
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم ......
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري...
المزيد
ليفربول إلى نهائي كأس إنجلترا بعد الفوز على مانشستر سيتي
ليفربول إلى نهائي كأس إنجلترا بعد الفوز على مانشستر سيتي...
إنتر ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بفوز مثير على سبيزيا
إنتر ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بفوز مثير على سبيزيا...
يوفنتوس يستضيف بولونيا بهدف تثبيت الأقدام في الدوري الإيطالي
يوفنتوس يستضيف بولونيا بهدف تثبيت الأقدام في الدوري الإيطالي...
مانشستر سيتي يصطدم بليفربول في موقعة جديدة بنصف نهائي كأس الاتحاد.. السبت
مانشستر سيتي يصطدم بليفربول في موقعة جديدة بنصف نهائي كأس ......
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط