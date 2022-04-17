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ميلان في مرمى الاستثمار الأجنبي بترشيح البيع بـ1.1 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 02:12 مساء
ميلان في مرمى الاستثمار الأجنبي بترشيح البيع بـ1.1 مليار دولار
فريق كرة القدم بنادي ميلان. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشفت وكالة «بلومبرغ» النبأ عن نيه شركة «إنفستكورب»، شراء ميلان، حيث تجرى محادثات حصرية لشراء فريق إي سي ميلان الإيطالي، الذي توّج بطلاً لأوروبا، بعدما كان مملوكًا لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.

استثمارات بـ1.1 مليار دولار
وأعلنت مصادر مطلعة أن الشركة الاستثمارية التي يشكل صندوق مبادلة، أحد المساهمين فيها، تجري محادثات مع شركة «إليوت مانجمنت»، لشراء النادي بقيمة مليار يورو، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، في ما قد تكون أول صفقة استحواذ على فريق إيطالي كبير من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط، وامتنع ممثلون للشركتين عن التعليق، بحسب ما نقله موقع «24».

والعام 2018، تولت «إليوت مانجمنت» إدارة النادي، بعدما تخلف المالك السابق الصيني لي يونغ هونغ عن الوفاء بالتزامات الديون.

الشركات الاستثمارية
وبدءًا من الفرق الكبرى مثل تشيلسي بإنجلترا وصولاً إلى الفرق ذات المتابعين الدوليين الأقل، مثل «ستندارد لييغ» في بلجيكا و«جنوى» في إيطاليا، تقع أندية كرة القدم الأوروبية في مرمى الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى تحقيق عوائد مستقرة.

وتستمر الأموال في التدفق على الرياضة، ومع تنظيم كأس العالم لعام 2022، من المحتمل إبرام المزيد من الصفقات.

وقامت «إنفستكورب» بتوسيع حيازاتها من الولايات المتحدة إلى آسيا، في محاولة لزيادة الأصول من حوالي 40 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.

تحول اقتصادي لـ«إنفستكورب»
ومنذ تولي الرئيس التنفيذي محمد العارضي رئاسة «إنفستكورب» العام 2015، أطلق استراتيجية نمو زادت أصول الشركة إلى أربعة أضعاف، وشملت استثماراتها الأخرى في إيطاليا شركات «غوتشي» و«ريفا فاشن».

وأدى شراء صناديق الثروة السيادية أو المليارديرات، وبعضهم من الشرق الأوسط لأندية النخبة إلى زيادة الإنفاق في كرة القدم الأوروبية.

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