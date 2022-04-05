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تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 10:26 مساء
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
مدرب تشيلسي توماس توخيل. (الإنترنت)
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أكد مدرب تشيلسي، توماس توخيل، على فريقه ألا يستهين بفريق ريال مدريد، عندما يلتقيان غدا الأربعاء، في ملعب «ستامفورد بريدج»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز تشيلسي على ريال (3-1) في مجموع مباراتي قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل أن يتوج باللقب على حساب مانشستر سيتي.

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وقال توخيل، الثلاثاء، وفقا لـ«رويترز» إن الانتصار على العملاق الإسباني في الطريق إلى لقب العام الماضي لن يكون مؤثرا، ومن غير المهم التفكير في الانتصار على بطل أوروبا 13 مرة.

نحن نلعب من أجل التعافي
وأوضح «توخيل» للصحفيين قبل مباراة الذهاب في ستامفورد بريدج يوم الأربعاء: «لا توجد علاقة بما حدث في مباراة الموسم الماضي.. بكل أمانة فأنا لم أتابع هذه المباراة خلال الاستعداد.. لم نتابع مباريات العام الماضي.. ربما تكون هذه إجابة على السؤال».

وأضاف المدرب الألماني: «بالنسبة لنا، لا يوجد هدف بإثبات الأمر مرة أخرى أو شيء من هذا القبيل.. نحن سنلعب للتعافي من أداء السبت».

وخسر تشيلسي 4-1 أمام برنتفورد في الدوري يوم السبت، بينما قال توخيل إن اللعب في دوري الأبطال يكون «صعبا جدا طوال الوقت».

وطالب توخيل مشجعي تشيلسي بدعم الفريق بشكل أكبر. وذكر مدرب تشيلسي: «نحتاج إلى أن نلعب بشكل أفضل في الملعب.. نحن أول من يعترف بذلك، لكن نحتاج إلى أداء أفضل من المشجعين. نحتاج إلى أن يقدم الجميع كل ما لديه».

شكوك حول مشاركة أنشيلوتي
وتحوم شكوك حول حضور، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا. وعلق توخيل عن هذا الأمر: «أتمنى أن يكون بوسعه الحضور.. لدي معلومة أنه سيحاول الحضور مساء الغد».

أزمة تشيلسي
ويعيش تشيلسي في أزمة بعدما عرض الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بيع النادي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في ظل تعرض مالك النادي لعقوبات من الحكومة البريطانية.

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