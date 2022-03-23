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خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن تذاكر مباريات تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 11:48 مساء
خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن تذاكر مباريات تشيلسي
جماهير تشيلسي. (الإنترنت)
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اتخذت الحكومة البريطانية، قرارا جديدة بشأن تعديل ترخيص نادي تشيلسي، بعد في ظل الفترة العصيبة، التي يعيشها بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، بتجميد كافة أصوله في المملكة المتحدة؛ بسبب صلته المباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن الغزو على أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية البريطانية‭ ،‬اليوم الأربعاء، وفقا لـ«رويترز» إن مشجعي تشيلسي سيكون بوسعهم شراء تذاكر المباريات الخارجية ومباريات الكأس والمباريات النسائية بعد أن عدلت الحكومة البريطانية الترخيص الخاص بالنادي.

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وأضافت الوزارة أن تشيلسي لن يحصل على أي إيرادات من مبيعات التذاكر، حيث ستذهب جميع العائدات إلى منظمي المسابقة المعنيين.

قيود الحكومة البريطانية
ولم يتمكن تشيلسي، وفقا لـ«رويترز»، من بيع تذاكر لمبارياته بسبب قيود الحكومة البريطانية بعد فرض عقوبات على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير الرياضة نايجل هادلستون: «منذ أضيف رومان أبراموفيتش إلى قائمة عقوبات المملكة المتحدة بسبب صلاته (بالرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، عملنا على نطاق واسع لضمان استمرار النادي في لعب كرة القدم مع ضمان استمرار تطبيق نظام العقوبات.. أود أن أشكر المشجعين على صبرهم أثناء تعاملنا مع سلطات كرة القدم لجعل ذلك ممكنا».

ولا يستطيع تشيلسي بيع التذاكر للجماهير في مباريات الدوري على أرضه، لكن مشجعي الفرق المنافسة يستطيعون شراء تذاكر المباريات في استاد ستامفورد بريدج، بينما تذهب العائدات إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتمكن النادي من بيع تذاكر مباراة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام ريال مدريد في السادس من أبريل، وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في استاد ويمبلي أمام كريستال بالاس بعد عشرة أيام لاحقة.

لمن ستذهب الإيرادات؟
وأضافت الحكومة: «الإيرادات ستذهب عن طريق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى منظم المسابقة أو النادي المحلي بدلا من تشيلسي لكي يستمر الالتزام بالعقوبات الحالية».

ويمكن لحاملي تذاكر تشيلسي الموسمية والمشجعين الذين اشتروا التذاكر قبل العقوبات حضور مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن تم استثناء مباريات الدوري الممتاز للسيدات حيث «هناك مخاوف من وجود مدرجات فارغة في هذه المباريات».

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشجعي تشيلسي شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تقام خارج الديار مع ذهاب جميع العائدات إلى الفريق المضيف. وعُرض تشيلسي في البداية للبيع من قبل مالكه رومان أبراموفيتش بعد الغزو الروسي وقبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير، مما منحها فعليا السيطرة على النادي.

ويتم الإشراف على بيع النادي من قبل بنك رين جروب الأمريكي، الذي يخطط لتقليص القائمة المختصرة للراغبين في شراء النادي إلى ثلاثة.

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