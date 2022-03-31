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تطبيق 5 تبديلات في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 06:23 مساء
تطبيق 5 تبديلات في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل
كرة الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)
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وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، على قرار إجراء خمسة تبديلات خلال الموسم المقبل، على أن يكون بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، واعتبارا من الموسم المقبل، إجراء خمسة تبديلات أسوة بالدوريات الكبرى الأخرى.

وسمح للفرق الإنجليزية، وفقا لـ«فرانس برس» بإجراء خمسة تبديلات في المراحل الأخيرة من موسم (2019-2020) بسبب الجدول المزدحم الذي فرضه تفشي فيروس كورونا. لكن وخلافا للدوريات الكبرى الأخرى والمسابقات القارية الثلاث، جرى التخلي عن هذه القاعدة في الموسم التالي والعودة إلى التبديلات الثلاثة لكل جانب بسبب مخاوف من أن التبديلات الإضافية تعطي أفضلية للأندية الكبرى نظرا لوفرة لاعبي المستوى الرفيع في صفوفها.

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وقالت رابطة الدوري الممتاز، اليوم الخميس في بيان: «اعتبارا من الموسم المقبل، سيسمح للأندية باستخدام خمسة تبديلات، على أن يتم إجراؤها في ثلاث مناسبات خلال المباراة، مع فرصة إضافية (للتبديل) بين الشوطين».

وكان المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب ونظيره الإسباني في مانشستر سيتي بيب غوارديولا من أبرز الذين انتقدوا قرار عدم السماح بخمسة تبديلات أسوة بالدوريات الكبرى الأخرى.

الافتقار إلى القيادة
وقال غوارديولا الموسم الماضي، وفقا لـ«فرانس برس»: «في جميع أنحاء العالم هناك خمسة تبديلات.. هنا نعتقد أننا دوري مميز مع (السماح بتبديل) ثلاثة لاعبين.. نحن لا نحمي اللاعبين»، في إشارة منه إلى الضغط الذي تعاني منه الفرق بوجود ثلاث مسابقات محلية إضافة الى المشاركات القارية، ما يتسبب بإرهاق اللاعبين.

وبدوره، اتهم كلوب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز بـ«الافتقار إلى القيادة» حيال هذه المسألة، قائلا عن اعتماد التبديلات الخمسة بأنها «ليست ميزة، بل إنها ضرورة».

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