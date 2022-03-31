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رسميا.. إنفانتينو يعلن ترشحه لولاية ثالثة على رئاسة «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 01:33 مساء
رسميا.. إنفانتينو يعلن ترشحه لولاية ثالثة على رئاسة «فيفا»
السويسري جاني إنفانتينو. (الإنترنت)
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كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، ترشحه لولاية جديدة ثالثة لرئاسة «فيفا» في الانتخابات المقرر عقدها العام المقبل 2023.

وقال إنفانتينو، في ختام كلمته بـ«كونغرس فيفا الـ72»، إنه سيترشح لولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الانتخابات التي ستجري مطلع العام 2023 على هامش كونغرس الفيفا المقبل.

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وكان إنفانتينو (52 عامًا)، وفقًا لـ«فرانس برس» انتخب رئيسًا لفيفا في 26 فبراير العام 2016 إثر فضيحة فساد مدوية هزّت المنظمة العالمية، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.

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