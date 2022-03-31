إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ليس مقترحًا من «فيفا».. ولكن تم طرح هذه الفكرة خلال كونغرس 71، ومن جانب الفيفا اتجهنا لدراسة المقترح.

وقال «إنفانتينو»، خلال كلمته بـ«كونغرس فيفا الـ72»، وفقًا لـ«الشرق الأوسط»: «توصلنا إلى أن هناك جدوى من فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين ولكن هناك أيضًا بعض العواقب.. نحن الآن في مرحلة المشاورات والنقاش، ويجب أن ننظر إلى الأعضاء في الاتحادات القارية وكذلك دوريات كرة القدم، يجب أن نعمل يداً بيد من أجل الوصول للأفضل».

- بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لمباريات كأس العالم 2022

- رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

- «فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

البطولة الأعظم على الإطلاق

وتابع إنفانتينو: «أعتقد أن كأس العالم في قطر ستكون البطولة الأعظم على الإطلاق.. الأسرة الكروية موحدة في قطر رغم الاختلافات.. وأثق بقوة كرة القدم في توحيد الناس وعبور الحدود الخاصة بالثقافات، وأتمنى أن تلعب كرة القدم دورا في السلم والتفاهم وحل النزاعات».