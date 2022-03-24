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تصفيات مونديال 2022: كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 05:01 مساء
تصفيات مونديال 2022: كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران
المنتخب الكوري الجنوبي ينتزع صدارة المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بعد تغلبه على نظيره الإيراني (2-0). (الإنترنت)
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انتزع المنتخب الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الأولى خلال الجولة التاسعة، قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لمونديال «قطر 2022»، بفوزه على نظيره الإيراني بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي الفوز لكوريا الجنوبية نجما «توتنهام» الإنجليزي قائد الهجوم سون هيونغ-مين في الدقيقة (45+2)، وكيم يونغ-غوون مدافع أولسان هيونداي (63).

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وهذه أول خسارة لإيران بعد 7 انتصارات وتعادل، فتراجعت إلى المركز الثاني (22) بفارق نقطة عن «محاربي تايغوك» (23).

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.

تأهل السعودية
وفي وقت سابق اليوم ضمن المنتخبان الياباني والسعودي تأهلها إلى مونديال قطر عن المجموعة الثانية عقب تغلب اليابان على أستراليا بهدفين دون مقابل.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقًا مع الصين في الشارقة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات. وسجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و 90+4) الذي دخل في الدقيقة 84.

مونديال 1954
وكانت كوريا الجنوبية خاضت نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في العام 1954 لتغيب بعدها 30 عامًا، قبل أن تعود في مونديال المكسيك 1986 وتحفظ مكانها منذ حينها. 

وتبقى أفضل نتيجة لـ«النمور الحمر» عندما حققوا المفاجأة باحتلالهم المركز الرابع في مونديال 2002 الذي استضافته بلادهم بالاشتراك مع اليابان، ويبقى المنتخب الآسيوي الوحيد الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم.

أما إيران، فستخوض النهائيات السادسة في تاريخها بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018. وفي الجولة العاشرة الأخيرة، تلعب كوريا الجنوبية على أرض الإمارات في دبي، وتستقبل إيران لبنان في مشهد.

ويلعب ضمن المجموعة عينها الخميس أيضًا، العراق (5) مع الإمارات الثالثة (9) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ولبنان (6) مع سورية (2) على الملعب البلدي في صيدا.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالث هذه المجموعة وأستراليا ثالثة المجموعة الثانية ملحقًا دوليًّا ضد خامس أميركا الجنوبية في يونيو.

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