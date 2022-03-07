الكولومبي دياس.. نفحة هواء منعشة في صفوف «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال مدرب «ليفربول» الألماني يورغن كلوب، يخفف من التوقعات بإمكانية إحراز فريقه رباعية نادرة هذا الموسم، لكنه في الوقت ذاته يعترف بأنه يملك أفضل تشكيلة منذ أن تسلم تدريب الفريق الشمالي قبل 7 سنوات.

أحد الأسباب التي دعت كلوب إلى الاعتراف بذلك هو الانضمام الحديث للجناح الكولومبي لويس دياس، قادمًا من «بورتو» البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، والذي عزز من القدرات الهجومية لفريقه.

- عودة نوير لحراسة عرين «بايرن» أمام «سالزبورغ» بدوري الأبطال

- ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)

- فريق صيني ينسحب من دوري أبطال آسيا وسط أسباب غامضة

أنهى «ليفربول» صيامًا عن الكؤوس المحلية دام 10 أعوام عندما توج بكأس الرابطة، بفوزه على «تشيلسي» بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية استمرت قرابة ثلاث ساعات.

كما أنه مرشح فوق العادة لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن تقدم ذهابًا على «إنتر» الإيطالي في عقر دار الأخير بهدفين نظيفين قبل لقاء العودة الثلاثاء على ملعب «آنفيلد». في حين بلغ «ليفربول» أيضًا بتشكيلة جلها من لاعبي الفريق الرديف الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا.

7 انتصارات متتالية

وبعد أن كان متخلفًا بفارق كبير عن «مانشستر سيتي» مطلع العام الحالي، نجح «ليفربول» في تحقيق سلسلة من 7 انتصارات تواليًا ليقلص الفارق إلى 6 نقاط، علمًا بأنه يملك مباراة مؤجلة أيضًا ليدخل مجدداً بقوة على الصراع على اللقب المحلي.

وكان أنصار «ليفربول» يتخوفون من شهر يناير الماضي، لغياب هدافيه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، لخوضهما غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. وقد بلغ منتخباهما المباراة النهائية، وكان الفوز من نصيب السنغال بركلات الترجيح.

بيد أن وصول دياس أواخر سوق الانتقالات الشتوية مقابل صفقة، قد تصل قيمتها إلى 66 مليون دولار، عزز القدرات الهجومية للفريق الذي يضم أيضًا المهاجم البرتغالي ديوغو غوتا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

دماء جديدة لخلافة الرعيل القديم؟

ولطالما اعتمد كلوب خلال تحقيقه النجاحات على رأس الجهاز الفني لـ«ليفربول» على الثلاثي صلاح ومانيه وفيرمينو، في السنوات الأخيرة، لكن الثلاثي سيصل إلى نهاية عقوده الموسم المقبل عندما يتخطون الثلاثين من أعمارهم.

وعلق المدرب الألماني على هذا الأمر بقوله: «كان من الضروري القيام بشيء، لا يمكن الاعتماد دائمًا على هؤلاء (في إشارة إلى الثلاثي). تعين على النادي التعاقد مع دماء جديدة تتمتع بالنوعية والحيوية. هذا ما حاولنا القيام به وقد نجحنا».

كان كلوب يملك ترف ابقاء غوتا صاحب 17 هدفًا في مختلف المسابقات على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ضد وست هام (1-صفر) نهاية الأسبوع، كما أخرج صلاح في ربع الساعة الأخير لإراحته قبل المباراة ضد «إنتر»، الثلاثاء.

دياس نقطة التحول

وكان دياس نقطة التحول قبل ثلاثة أسابيع لدى مشاركته احتياطيًّا ضد «إنتر» الذي كان متفوقًا حتى الدقيقة 75 من ناحية مجريات اللعب، لكن كلوب أجرى أربعة تبديلات دفعة واحدة بينها دياس لقلب الأمور لصالح فريقه.

هذه النقطة بالذات تؤكد الفارق الكبير في الإمكانات المادية بين بطولتي إنجلترا وإيطاليا، فإنتر الذي اضطر إلى التخلي عن خدمات أبرز نجومه الموسم الماضي وأبرزها هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي حاليًا) والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، لم يصمد أمام «ليفربول» في ربع الساعة الأخير، وتلقت شباكه هدفين من توقيع فيرمينو وصلاح.

وتحدث كلوب عن أهمية مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بقوله: «لا يمكن أن تخوض المعارك على أكثر من جبهة إذا لم يكن لديك عمق على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين. هذا الأمر مستحيل». وأضاف: «قد يحصل هذا الأمر إذا كنت محظوظًا ولم تتعرض صفوف الفريق للإصابات».

وعلى الرغم من أن دياس سجل هدفًا واحدًا في 8 مباريات انتهت جميعها بفوز فريقه، فإن قدرته على فتح اللعب والضغط على دفاع الفرق المنافسة جعلته يتأقلم بسرعة مع أجواء الدوري الإنجليزي.

وختم كلوب بقوله: «عندما رأيناه في صفوف بورتو، توصلنا إلى قناعة بأنه اللاعب المناسب لليفربول».