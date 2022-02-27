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ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 09:40 مساء
ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)
لاعبو فريق ليفربول عقب الفوز على تشلسي بركلات الترجيح. الأحد 27 فبراير 2022 (الإنترنت)
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توج ليفربول بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح 11-10 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مباراة دراماتيكية استمرت قرابة 3 ساعات.

ونجح ليفربول في تسجيل جميع محاولاته، في حين أخطأ حارس تشلسي الإسباني كيبا اريسابالاغا في محاولته الأخيرة، حيث أطاح بها فوق العارضة.

وشارك حارس تشلسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي بدلًا من الحارس الأساسي السنغالي إدوار مندي، نظرا لاختصاصه في التصدي لركلات الجزاء، لكنه كان السبب هذه المرة بخسارة فريقه.

وبذلك يكون ليفربول قد حصل على كأس رابطة المحترفين للمرة التاسعة في تاريخ النادي مع المسابقة، وبات أكثر فريق يتوج ببطولة كأس الرابطة في التاريخ.

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