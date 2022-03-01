فريق صيني ينسحب من دوري أبطال آسيا وسط أسباب غامضة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، إن فريق تشانغتشون ياتاي الصيني انسحب من دوري أبطال آسيا للعبة الشعبية هذا الموسم، بعدما تأهل تشانغتشون للبطولة الآسيوية الأولى للأندية بعد احتلاله المركز الرابع بين فرق الدوري الصيني الممتاز الموسم الماضي.

كان من المقرر أن يلعب الفريق الصيني في مواجهة الفريق الفائز من الدور التمهيدي بين كايا الفلبيني وسيدني إف.سي الأسترالي، ولم يذكر الاتحاد الآسيوي للعبة سببا لانسحاب الفريق الصيني من البطولة، بحسب «رويترز».

وبهذا الانسحاب فإن الفريق الفائز من الدور التمهيدي في الثامن من مارس الجاري سيصعد لدور المجموعات وسينافس في المجموعة الثامنة إلى جانب تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني وهوانغ أهن جيا لاي من هونغ كونغ.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور المجموعات في منطقة شرق آسيا في 15 مارس الجاري في بؤر آمنة صحيا في تايلاند وفيتنام وماليزيا منعا لانتشار العدوى بكورونا، ولم يحدد الاتحاد الآسيوي بعد المدن المستضيفة لمنافسات المجموعات في منطقة غرب القارة.