عودة نوير لحراسة عرين «بايرن» أمام «سالزبورغ» بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يعود الحارس الدولي الألماني مانويل نوير، الذي خضع لجراحة في ركبته في فبراير، لحراسة عرين فريقه «بايرن ميونيخ، الذي يستقبل سالزبورغ النمساوي، يوم الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال يوليان ناغلسمان مدرب نوير، اليوم الإثنين، «مانو سيلعب مجددًا، في حال لم يحصل أي شيء هذه الأمسية. نحن جميعًا سعداء. الجميع يدرك مدى أهمية دوره».

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وتابع يوليان ناغلسمان: «بديل نوير، سفين أولريخ كان جيدًا، ولكنه يدرك لماذا نعمد إلى التبديل الآن».

عودة بطل العالم في البرازيل 2014

وبدوره، برر المهاجم توماس مولر الذي حمل شارة القيادة بغياب نوير، عودة بطل العالم في البرازيل 2014 للوقوف بين الخشبات الثلاث، وقال: «سفين كان رائعًا في المرمى، وقام بتصديات رائعة وتمتع بحالة ذهنية كبيرة».

وأردف خلال مؤتمر صحفي عشية اللقاء المنتظر أمام سالزبورغ: «ولكن طبعًا، عندما يلعب نوير تتغير الحالة الذهنية للمنافس. ومع مانو، يمكننا دائمًا أن نأمل في أن يصد كرات لا تصد».

ويبحث النادي البافاري عن الفوز على أرضه لحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.