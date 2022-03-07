Atwasat

دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل بـ«الفيديو والصور»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 04:16 مساء
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل بـ«الفيديو والصور»
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
alwasat radio

أعلنت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم أنها ستعلق إقامة مباريات في استاد بولاية كيريتارو بعد وقوع أعمال عنف أسفرت عن إصابة 26 شخصا، كما حرمت الجماهير الزائرة من الذهاب خارج الأرض، وأسفرت أعمال العنف بين المشجعين، خلال مباراة كيريتارو ضد أطلس، السبت، عن نقل 26 شخصا، أغلبهم من الذكور، إلى المستشفى منهم ثلاثة أشخاص في حالة حرجة.

وقالت رابطة الدوري المكسيكي إنها «ستفرض عقوبات دون كشف التفاصيل أو الإشارة إلى المتسبب في هذه الواقعة المؤسفة»، بحسب «رويترز».

حديث رئيس الرابطة
وقال رئيس رابطة الدوري المكسيكي ميكل أريولا، في مؤتمر صحفي «نواجه تحديا فوريا بتقديم رد واضح ومفهوم وفرض عقوبة فعالة».

وأضاف أريولا في إشارة إلى استاد لاكوريجيدورا في كيريتارو «لن نسمح بإقامة أي أنشطة كروية هناك حتى تُحسم القضية».

إلغاء مباراة الأزمة
وألغت رابطة الدوري المباراة في الدقيقة 62 عندما كان أطلس متقدما بهدف، بعد اقتحام المشجعين أرض الملعب، وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بعض الناس للضرب والركل والجر نحو منطقة المقاعد في مدرجات الاستاد.

وخارج مستشفى كيريتارو، تحدث مشجع حضر المباراة في الملعب مساء السبت اسمه هيكتور راميريز وقال إن «بعض المعتدين استخدموا الأحزمة والسكاكين».

وأشار راميريز إلى رأسه وقال «لقد ضربوا رأسي بكرسي، وتعرضت للضربة هنا، من أين حصلت على كرسي في الإستاد».

حاكم ولاية كيريتارو
وأكد ماوريسيو كوري حاكم ولاية كيريتارو أن التحقيقات بدأت مع توجيه اتهامات بالشروع في القتل، وقال كوري للصحفيين «رغم عدم وقوع وفيات فلا يمكننا القول إنها ليست مأساة، جرى إبلاغي أن التحقيق بدأ في الواقعة بما في ذلك اتهامات بالشروع في القتل».

ودعا اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» السلطات للتحقيق في الواقعة وفرض عقوبات قاسية، بينما طلب الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» من السلطات تحقيق العدالة.

تعليق «فيفا»
وقال «فيفا» في بيان «العنف الذي وقع في إستاد لاكوريجيدورا غير مقبول ولا يمكن تحمله»، ومن المنتظر أن تستضيف المكسيك مباريات في كأس العالم 2026 إلى جانب الولايات المتحدة وكندا لتصبح المرة الثالثة التي تشهد استضافة منافسات المسابقة الشهيرة.

اندلاع الاشتباكات
وبدأت الاشتباكات في المدرجات في الدقيقة 63 من المباراة التي أقيمت على استاد كوريجيدورا الخاص بفريق كويريتارو أثناء تقدم أطلس بهدف، مما دفع المشجعين لاقتحام أرض الملعب لتفادي أعمال العنف بالمدرجات.

واندلعت الاشتباكات في المدرجات وأرغمت حراس الأمن القلائل الذين كانوا في الملعب على السماح للجمهور بالهروب إلى أرضية الملعب، مما تسبب بوقف المباراة بشكل فوري وخروج اللاعبين لغرف الملابس، وواصل المشجعون الاشتباك على أرضية الملعب، فيما حاولت العائلات التي كانت مع أطفالها حماية نفسها.

أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا

تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا

ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام ...
كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)

كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي

جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا ...
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»

الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو ...
فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
كسب ليبيا

كسب ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء
أستون مارتن بحاجة لإظهار إمكاناته من أجل إقناع فيتل بالبقاء
نابولي Vs ميلان.. قمة من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي
نابولي Vs ميلان.. قمة من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي
مدرب شريف تيراسبول يمتشق السلاح دفاعا عن بلده أوكرانيا
مدرب شريف تيراسبول يمتشق السلاح دفاعا عن بلده أوكرانيا
قمة بين مانشستر يونايتد وسيتي في «البريميرليغ».. الأحد
قمة بين مانشستر يونايتد وسيتي في «البريميرليغ».. الأحد
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
المزيد
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل بـ«الفيديو والصور»
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع ......
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه ......
غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب اكتساح مانشستر يونايتد
غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية......
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة ......
قمة بين مانشستر يونايتد وسيتي في «البريميرليغ».. الأحد
قمة بين مانشستر يونايتد وسيتي في «البريميرليغ».. الأحد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط