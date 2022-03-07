دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل بـ«الفيديو والصور»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم أنها ستعلق إقامة مباريات في استاد بولاية كيريتارو بعد وقوع أعمال عنف أسفرت عن إصابة 26 شخصا، كما حرمت الجماهير الزائرة من الذهاب خارج الأرض، وأسفرت أعمال العنف بين المشجعين، خلال مباراة كيريتارو ضد أطلس، السبت، عن نقل 26 شخصا، أغلبهم من الذكور، إلى المستشفى منهم ثلاثة أشخاص في حالة حرجة.

وقالت رابطة الدوري المكسيكي إنها «ستفرض عقوبات دون كشف التفاصيل أو الإشارة إلى المتسبب في هذه الواقعة المؤسفة»، بحسب «رويترز».

حديث رئيس الرابطة

وقال رئيس رابطة الدوري المكسيكي ميكل أريولا، في مؤتمر صحفي «نواجه تحديا فوريا بتقديم رد واضح ومفهوم وفرض عقوبة فعالة».

وأضاف أريولا في إشارة إلى استاد لاكوريجيدورا في كيريتارو «لن نسمح بإقامة أي أنشطة كروية هناك حتى تُحسم القضية».

إلغاء مباراة الأزمة

وألغت رابطة الدوري المباراة في الدقيقة 62 عندما كان أطلس متقدما بهدف، بعد اقتحام المشجعين أرض الملعب، وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بعض الناس للضرب والركل والجر نحو منطقة المقاعد في مدرجات الاستاد.

وخارج مستشفى كيريتارو، تحدث مشجع حضر المباراة في الملعب مساء السبت اسمه هيكتور راميريز وقال إن «بعض المعتدين استخدموا الأحزمة والسكاكين».

وأشار راميريز إلى رأسه وقال «لقد ضربوا رأسي بكرسي، وتعرضت للضربة هنا، من أين حصلت على كرسي في الإستاد».

حاكم ولاية كيريتارو

وأكد ماوريسيو كوري حاكم ولاية كيريتارو أن التحقيقات بدأت مع توجيه اتهامات بالشروع في القتل، وقال كوري للصحفيين «رغم عدم وقوع وفيات فلا يمكننا القول إنها ليست مأساة، جرى إبلاغي أن التحقيق بدأ في الواقعة بما في ذلك اتهامات بالشروع في القتل».

ودعا اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» السلطات للتحقيق في الواقعة وفرض عقوبات قاسية، بينما طلب الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» من السلطات تحقيق العدالة.

تعليق «فيفا»

وقال «فيفا» في بيان «العنف الذي وقع في إستاد لاكوريجيدورا غير مقبول ولا يمكن تحمله»، ومن المنتظر أن تستضيف المكسيك مباريات في كأس العالم 2026 إلى جانب الولايات المتحدة وكندا لتصبح المرة الثالثة التي تشهد استضافة منافسات المسابقة الشهيرة.

اندلاع الاشتباكات

وبدأت الاشتباكات في المدرجات في الدقيقة 63 من المباراة التي أقيمت على استاد كوريجيدورا الخاص بفريق كويريتارو أثناء تقدم أطلس بهدف، مما دفع المشجعين لاقتحام أرض الملعب لتفادي أعمال العنف بالمدرجات.

واندلعت الاشتباكات في المدرجات وأرغمت حراس الأمن القلائل الذين كانوا في الملعب على السماح للجمهور بالهروب إلى أرضية الملعب، مما تسبب بوقف المباراة بشكل فوري وخروج اللاعبين لغرف الملابس، وواصل المشجعون الاشتباك على أرضية الملعب، فيما حاولت العائلات التي كانت مع أطفالها حماية نفسها.

أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)

أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)

أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)

أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)

أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)

أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)

أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)

أعمال عنف في الدوري المكسيكي لكرة القدم. (إنترنت)