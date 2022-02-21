قائد بايرن يعود للتدريبات بعد عملية جراحية

القاهرة - بوابة الوسط

قال بايرن ميونيخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني، لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن قائده مانويل نوير بدأ الخطوة التالية من برنامج التعافي عقب خضوعه لجراحة الشهر الحالي وأكمل أول فترة ركض.

وشارك نوير لآخر مرة في فوز بايرن (3-2) على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج في الخامس من فبراير ليعادل رقم أوليفر كان القياسي بتحقيق 310 انتصارات في الدوري.

وفي غياب الحارس البالغ عمره 35 عاما خسر بايرن 4-2 أمام بوخوم في الدوري وتعادل 1-1 مع سالزبورج في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا قبل أن ينهي أسوأ سلسلة نتائج في عشرة أشهر بتغلبه 4-1 على جرويتر فورت أمس الأحد.

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وقال بايرن في بيان: «الخطوة التالية على طريق العودة. مانويل نوير أكمل أول فترة ركض في زابنر شتراسه اليوم الإثنين».

ولم يوضح بايرن موعد عودة قائد المنتخب الألماني لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه ربما لن يعود حتى منتصف مارس.

ويتصدر بايرن الدوري متفوقا بست نقاط على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب حيث يسعى الفريق لتحقيق لقبه العاشر على التوالي في المسابقة.