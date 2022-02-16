Atwasat

بايرن ميونيخ يدخل مواجهة سالزبورغ بردة غضب في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 04:34 مساء
بايرن ميونيخ يدخل مواجهة سالزبورغ بردة غضب في دوري الأبطال
مولر يتحسر لخسارة بايرن ميونيخ. (إنترنت)
alwasat radio

يدخل بايرن ميونيخ حامل لقب 2020، إلى مباراته ضد سالزبورغ مرشحًا لوضع قدم في ربع النهائي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وتعرض العملاق البافاري لهزيمة مدوية غير متوقعة أمام مضيفه بوخوم المتواضع في الدوري المحلي (4-2) الأسبوع الماضي، وأعرب الرئيس التنفيذي لنادي البايرن  أوليفر كان عن غضبه من العرض الذي قدمه الفريق محليًا أمام بوخوم، وطالب بردة فعل في مواجهة سالزبورغ، وقال: «يفترض أن الفريق يدرك أن لعب شوط واحد كما حدث في مواجهة بوخوم هو أمر غير مقبول، لقد ظهرنا بمستوى أقل بكثير من قدراتنا، أحيانًا يكون من الجيد أن تستطيع اللعب مجددًا خلال أيام قليلة، كي تنسى سريعًا مثل هذه النتيجة، أنتظر ردة فعل قوية منهم أمام سالزبورغ»، بحسب ما ذكرته جريدة «الشرق الأوسط».

ويرى أوليفر كان الحارس العملاق السابق للبايرن أن الفريق لا يعاني من مشكلات فنية وذهنية، وإنما بحاجة إلى تحسين الجانب الدفاعي، وأوضح: «عندما تتلقى هزيمة كبيرة، دائمًا ما يلجأ الناس سريعًا للحديث عن الحالة الذهنية للفريق، ومع ذلك، أعتقد أننا في الجانب الدفاعي ليس في هذا الموسم فقط وإنما في المواسم الأخيرة، نفتقد بعض الجوانب في التحركات وفي العمل أمام الكرة، نحن نتلقى كثيرًا من الأهداف، علينا العمل بمزيد من الانضباط والحماس، وإلا سنُعاقب بلا رحمة بسبب الأخطاء، خصوصًا في منافسات أوروبا».

وقال توماس مولر، قائد البايرن في غياب حارس المرمى المصاب مانويل نوير: «تضررت صورتنا الذاتية بالفعل، ولكن إذا خسرنا، فإن هيبتنا أيضًا ستتضرر».

ومن المقرر أن تكون المباراة في سالزبورغ كاملة العدد من حيث الجماهير بعد بيع 30 ألف تذكرة، وذلك بعد تغيير في قواعد فيروس كورونا.

وقال مولر، الفائز بدوري أبطال أوروبا في 2013 و2020: «متحمسون للغاية للمباراة، لا نغلق أعيننا ونقول إنه مجرد حادث ودعونا نمضي قدمًا، الآن تأتي بداية مرحلة مهمة للغاية».

وكان بايرن أنهى دور المجموعات بستة انتصارات، بينها اثنان على حساب برشلونة الإسباني، ليكرر ما فعله أيضًا في موسم 2019-2020 عندما مضى وحقق اللقب في النهائي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ريد بول سالزبورغ مفاجأة الدور الأول ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأهم للمرة الأولى في تاريخه، عندما حل ثانيًا في مجموعته خلف ليل الفرنسي وأمام إشبيلية الإسباني.

ورغم تشكيلة مدججة بالنجوم، سيعول بايرن ميونيخ على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل تسعة أهداف في ست مباريات في دور المجموعات، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف العاجي سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام برصيد 10 أهداف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة
انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل و الأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل و الأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة

إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية
«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين

بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنزاجي يؤكد أفضلية ليفربول للفوز على إنتر ميلان.. ولكن
إنزاجي يؤكد أفضلية ليفربول للفوز على إنتر ميلان.. ولكن
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
مبخوت يصبح الهداف التاريخي للدوري الإماراتي
مبخوت يصبح الهداف التاريخي للدوري الإماراتي
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق ...
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب ......
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية...
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)...
«بوابة الوسط» تستعرض ساعات منتخب مصر بعد خسارة اللقب الأفريقي وانفصال صلاح عن رحلة العودة
«بوابة الوسط» تستعرض ساعات منتخب مصر بعد خسارة اللقب ......
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»...
المزيد
بايرن ميونيخ يدخل مواجهة سالزبورغ بردة غضب في دوري الأبطال
بايرن ميونيخ يدخل مواجهة سالزبورغ بردة غضب في دوري الأبطال...
قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة
قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري ......
ديوكوفيتش يصعد من أزمته مع التطعيم ضد «كورونا».. ويعلن: سأضحي ببطولتي «فرنسا» و«ويمبلدون»
ديوكوفيتش يصعد من أزمته مع التطعيم ضد «كورونا».. ويعلن: ......
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي ......
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط