بايرن ميونيخ يدخل مواجهة سالزبورغ بردة غضب في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يدخل بايرن ميونيخ حامل لقب 2020، إلى مباراته ضد سالزبورغ مرشحًا لوضع قدم في ربع النهائي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وتعرض العملاق البافاري لهزيمة مدوية غير متوقعة أمام مضيفه بوخوم المتواضع في الدوري المحلي (4-2) الأسبوع الماضي، وأعرب الرئيس التنفيذي لنادي البايرن أوليفر كان عن غضبه من العرض الذي قدمه الفريق محليًا أمام بوخوم، وطالب بردة فعل في مواجهة سالزبورغ، وقال: «يفترض أن الفريق يدرك أن لعب شوط واحد كما حدث في مواجهة بوخوم هو أمر غير مقبول، لقد ظهرنا بمستوى أقل بكثير من قدراتنا، أحيانًا يكون من الجيد أن تستطيع اللعب مجددًا خلال أيام قليلة، كي تنسى سريعًا مثل هذه النتيجة، أنتظر ردة فعل قوية منهم أمام سالزبورغ»، بحسب ما ذكرته جريدة «الشرق الأوسط».

ويرى أوليفر كان الحارس العملاق السابق للبايرن أن الفريق لا يعاني من مشكلات فنية وذهنية، وإنما بحاجة إلى تحسين الجانب الدفاعي، وأوضح: «عندما تتلقى هزيمة كبيرة، دائمًا ما يلجأ الناس سريعًا للحديث عن الحالة الذهنية للفريق، ومع ذلك، أعتقد أننا في الجانب الدفاعي ليس في هذا الموسم فقط وإنما في المواسم الأخيرة، نفتقد بعض الجوانب في التحركات وفي العمل أمام الكرة، نحن نتلقى كثيرًا من الأهداف، علينا العمل بمزيد من الانضباط والحماس، وإلا سنُعاقب بلا رحمة بسبب الأخطاء، خصوصًا في منافسات أوروبا».

وقال توماس مولر، قائد البايرن في غياب حارس المرمى المصاب مانويل نوير: «تضررت صورتنا الذاتية بالفعل، ولكن إذا خسرنا، فإن هيبتنا أيضًا ستتضرر».

ومن المقرر أن تكون المباراة في سالزبورغ كاملة العدد من حيث الجماهير بعد بيع 30 ألف تذكرة، وذلك بعد تغيير في قواعد فيروس كورونا.

وقال مولر، الفائز بدوري أبطال أوروبا في 2013 و2020: «متحمسون للغاية للمباراة، لا نغلق أعيننا ونقول إنه مجرد حادث ودعونا نمضي قدمًا، الآن تأتي بداية مرحلة مهمة للغاية».

وكان بايرن أنهى دور المجموعات بستة انتصارات، بينها اثنان على حساب برشلونة الإسباني، ليكرر ما فعله أيضًا في موسم 2019-2020 عندما مضى وحقق اللقب في النهائي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ريد بول سالزبورغ مفاجأة الدور الأول ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأهم للمرة الأولى في تاريخه، عندما حل ثانيًا في مجموعته خلف ليل الفرنسي وأمام إشبيلية الإسباني.

ورغم تشكيلة مدججة بالنجوم، سيعول بايرن ميونيخ على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل تسعة أهداف في ست مباريات في دور المجموعات، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف العاجي سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام برصيد 10 أهداف.