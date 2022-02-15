قمة ساخنة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري الأبطال بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، ملعب «بارك دي برانس» في باريس مسرح القمة النارية بين سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في افتتاح ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ريال مدريد يأمل في لقبه الرابع عشر وتعزيز سجله القياسي بها، فيما يلهث سان جيرمان وراء لقبه الأول الذي تعززت إمكانية إحرازه بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في ثمن النهائي بعد موسم 2017-2018 حين فاز ريال مدريد (3-1) ذهابًا و(2-1) إيابًا وواصل مشواره حتى نال اللقب الثالث تواليًا والـ13 في تاريخه بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أن يسترد سان جيرمان اعتباره في الموسم التالي لكن في دور المجموعات حين فاز ذهابًا على أرضه (3-صفر) قبل التعادل إيابًا (2-2).

وتجذب المباراة أنظار متابعي الكرة الأوروبية وتحديدًا منذ سحب قرعة ثمن النهائي، وذلك بسبب مستقبل نجم سان جيرمان الدولي كيليان مبابي المرشح للانضمام إلى صفوف النادي الملكي، وكان بقاء مبابي (23 عامًا) مع نادي العاصمة الفرنسية موضع شك منذ الصيف المنصرم بعدما أعرب صراحة عن رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد؛ لكنه لم يحصل على مبتغاه وبقي في الفريق من دون أن يمدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وتقدم ريال مدريد بعرض مقداره 180 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مبابي خلال الصيف، لكن النادي الفرنسي رفض العرض متشبثًا بأمله في القدرة على إقناع مهاجمه بالتمديد.