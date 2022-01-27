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أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 05:04 مساء
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
جانب من تدريبات فريق نادي أتلتيكو مدريد. (الإنترنت)
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد، الخميس، إصابة قلب دفاعه البرازيلي فيليبي مونتيرو، بفيروس كورونا المستجد، عقب خضوعه لفحوصات بعد إبعاده عن مران الفريق خلال اليومين الماضيين.

وقال النادي في بيان له: «جاءت فحوصات لاعبنا فيليبي مونتيرو إيجابية بكوفيد-19.. اللاعب البرازيلي يخضع حاليا للعزل المنفرد وفقا للوائح المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية».

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ولم يشارك فيليبي في آخر تدريبين للفريق منذ الأربعاء كإجراء احترازي، ولم يتدرب اليوم أيضا هو وزميليه البرتغالي جواو فيلكس والكرواتي شيمي فيرساليكو، اللذان ينتظران أيضًا نتيجة فحص (بي سي آر) الخاص بهما للكشف عن إصابتهما أم لا بكوفيد-19.

ويعاني حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، أيضا من فيروس كورونا ويخضع للعزل منذ الإثنين الماضي لحين التعافي منه.

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