تغيير قواعد تأجيل المباريات في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع لممثلي 20 ناديًا، إن الأندية لا يمكنها طلب تأجيل أي مباراة إلا إذا كان لديها ما لا يقل عن أربعة لاعبين مصابين بـ«كوفيد-19».

وتأجلت 22 مباراة إجمالا هذا الموسم بسبب تفشي «كوفيد-19»، وعدم توافر ما يكفي من لاعبين. وانتقدت بعض الأندية الرابطة لتعاملها مع الأزمة.

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وفي وقت سابق كان من الممكن تأجيل أي مباراة إذا لم يتمكن أحد الفريقين من توفير 13 لاعبًا وحارس مرمى واحد «إما من قائمة الفريق الأول أو من اللاعبين أصحاب الخبرة في فريق تحت 21 عامًا».

وقالت الرابطة في بيان: «بعد اجتماع مع الأندية اليوم، تم تحديث إرشادات تأجيل مباريات الدوري بسبب كوفيد-19».

إصابة ما لا يقل عن أربع حالات

وأوضحت الرابطة: «من الآن فصاعدا إذا طلب أحد الأندية تأجيل مباراة بسبب عدم توافر ما يكفي من لاعبين، فينبغي إصابة ما لا يقل عن أربع حالات داخل الفريق».

وسيبدأ تطبيق الإرشادات الجديدة بداية من مباراة بيرنلي وواتفورد في الخامس من فبراير المقبل.