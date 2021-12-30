أتلتيكو مدريد يعلن إصابة سيميوني وجريزمان و3 لاعبين آخرين بـ«كورونا»

نادي أتلتيكو مدريد يعلن وجود 5 حالات بفيروس كورونا المستجد داخل الصفوف الفريق منهم سيميوني وجريزمان. (الإنترنت)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، نتائج فحص أفراد الفريق الأول لكرة القدم، من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قبل العودة إلى التدريبات، وتبين وجود 5 حالات.

وأكد النادي في بيان رسمي، إصابة كل من دييغو سيميوني مدرب الفريق مع 4 لاعبين وهم أنطوان غريزمان، كوكي، جواو فيليكس وهيكتور هيريرا.

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دون أي أعراض

وأكد أتلتيكو مدريد أنه جرى عزل جميع الحالات في منزلهم، امتثالًا لإجراءات وزارة الصحة الإسبانية الصحية، ولكنهم من دون أي أعراض وفي حالة جيدة.

أتلتيكو مدريد ليس النادي الوحيد الذي يعاني من فيروس كورونا، ولكن المرض ضرب منافسيه برشلونة وريال مدريد بقوة في الأيام القليلة الماضية.