«ليفربول» يستهدف نجم «أتلتيكو مدريد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 09:47 مساء
نجم «أتلتيكو مدريد» الإسباني، جواو فيليكس. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، أن «ليفربول» يستهدف التعاقد مع نجم «أتلتيكو مدريد» الإسباني، جواو فيليكس، خلال الفترة المقبلة.

وقالت جريدة «ذا صن» البريطانية، إن «ليفربول» يرغب في ضم جواو فيليكس خلال الصيف المقبل، في ظل معاناته لحجز مكان له في التشكيل الأساسي للروخيبلانكوس هذا الموسم.

ولم يشارك الدولي البرتغالي البالغ من العمر 21 عامًا، سوى في ثلاث مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، وعلى الرغم من تعاقد «أتلتيكو» معه مقابل 113 مليون إسترليني من صفوف «بنفيكا» منذ عامين، إلا أن الفريق الإسباني منفتح لتلقي أي عروض بشأن رحيله.

وأشارت الجريدة الإنجليزية، إلى أن «أتلتيكو» يرحب بالحصول على 68 مليون إسترليني فقط لرحيله، من أجل الاستفادة من هذا الرقم بضم أنطوان غريزمان بشكل دائم من «برشلونة».

ويمنح فيليكس خيارات هجومية متعددة ليورغن كلوب، مدرب «ليفربول»، في ظل قدرته على اللعب في مركز المهاجم الصريح أو الجناح.

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