التعادل ينهي مشوار الكاميرون في دور مجموعات أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم منتخب الكاميرون مشواره في دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، التي يستضيفها، بتعادل إيجابي (1-1) أمام الرأس الأخضر، ليبلغ ثمن نهائي البطولة من الصدارة.

وتأهلت بوركينا فاسو من مركز الوصيف بتعادلها بنفس النتيجة أمام إثيوبيا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى التي أقيمت اليوم الإثنين.

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وعلى ملعب (بول بيا) في ياوندي، تقدم أصحاب الأرض أولا في النتيجة في الدقيقة 39 بقدم القائد وهداف البطولة فينسنت أبو بكر من تسديدة يسارية قوية من داخل المنطقة مرت على يسار حارس الرأس الأخضر داخل الشباك، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف يتربع بها على عرش هدافي البطولة.

وفي الدقيقة 53، أدرك الرأس الأخضر التعادل بهدف رائع سجله جاري رودريجيز بكعب القدم.