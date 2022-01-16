تأهل الكاميرون للدور 16 يفتح صراعا ثلاثيا في المجموعة الأولى بالأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

حسم منتخب الكاميرون تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا على ملاعبه، مبكرًا منذ الجولة الماضية.

وتتطلع باقي منتخبات المجموعة الأولى لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية للمسابقة، عندما تختتم مبارياتها في مرحلة المجموعات.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع الرأس الأخضر، الإثنين، بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب بوركينا فاسو ونظيره الإثيوبي، في التوقيت نفسه.

ويتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، عقب فوزه (2-1) على بوركينا فاسو و(4-1) على إثيوبيا في الجولتين الماضيتين.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهة المباشرة على الرأس الأخضر، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعدما تغلب عليه (1-0) بالجولة الماضية، فيما يقبع منتخب إثيوبيا، المتوج باللقب العام 1962، في قاع الترتيب، بلا نقاط.

ويكفي منتخب الكاميرون، الفائز بالبطولة 5 مرات، حصد نقطة التعادل فقط في مواجهة الرأس الأخضر، لضمان صدارة المجموعة رسميًا، وملاقاة صاحب المركز الثالث بأي من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة في دور الـ16، فيما يسعى منتخب الرأس الأخضر لحصد النقاط الثلاث للصعود رسميًا للأدوار الإقصائية، دون النظر لنتيجة مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا.