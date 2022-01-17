بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، بعد تعادله مع نظيره الإثيوبي 1-1 اليوم الإثنين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وتقدم سيريل بايالا بهدف لبوركينا فاسو في الدقيقة 24، ثم أدرك جيتانيه كيبيدي التعادل لإثيوبيا من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

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ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف فقط على منتخب الرأس الأخضر صاحب المركز الثالث، وتذيل منتخب إثيوبيا المجموعة بنقطة واحدة، بينما تصدر أصحاب الأرض.