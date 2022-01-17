انتهاء مشوار أوباميانغ في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني لمنتخب الغابون، باتريس نوفو، انتهاء مشوار قائد الفريق ولاعب آرسنال الإنجليزي، بيير إيمريك أوباميانغ، في كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وقال «نوفو» في المؤتمر الصحفي لمباراة المغرب في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة: «انتهى مشوار بيير إيمريك أوباميانغ وماريو ليمينا في كأس أمم أفريقيا.. وجرى السماح لهما بمغادرة الكاميرون لإجراء مزيد الفحوصات بعد عدم شفائهما من فيروس كورونا».

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كما أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا وغيابهم عن لقاء المغرب، وهم بجانب الثنائي المصاب من قبل بيير إيمريك أوباميانغ وليمينا، كل من دينيس بوانجا وسيرج جونيور نجوالي، وإينمي إيلا، وديفيد سامبيسا، والحارس جونيور فوتسو.

وبذلك يغيب السباعي عن لقاء المغرب في ختام مرحلة المجموعات. ويتصدر المغرب المجموعة الثالثة بست نقاط، بينما تحل الغابون في الوصافة بأربع نقاط، ضمن المجموعة التي تضم أيضا غانا وجزر القمر.