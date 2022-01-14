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وفاة فني فرنسي في حادث في رالي دكار وإصابة مرافقه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 03:27 مساء
وفاة فني فرنسي في حادث في رالي دكار وإصابة مرافقه
وفاة فني فرنسي في حادث في رالي دكار وإصابة مرافقه. (الإنترنت)
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قال منظمو رالي دكار، الجمعة، إن الفني الفرنسي كينتان لافاليه تُوفي بعد تعرضه لحادث وقع بين سيارة دعم وشاحنة محلية في السعودية.

وأشار منظمو السباق الشهير إلى أن الحادث وقع بينما كان لافاليه يقود سيارة تابعة لأحد الفرق بينما أصيب مرافقه البلجيكي ماكسيم فرير بجروح ونقل إلى مستشفى في جدة لتلقي العلاج.

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وتُوج القطري ناصر العطية بطلا لرالي دكار في فئة السيارات اليوم الجمعة للمرة الرابعة، بينما توج البريطاني سام سندرلاند بطلا في فئة الدراجات النارية للمرة الثانية.

وتصدر العطية سائق «تويوتا» السباق الذي أقيم في السعودية من البداية عند الانطلاق في أول يناير الجاري وحتى النهاية اليوم في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر وتفوق بفارق 27 دقيقة و46 ثانية على الفرنسي الشهير سيباستيان لوب الفائز ببطولة العالم للراليات تسع مرات.

واحتل السعودي يزيد الراجحي سائق تويوتا أوفر درايف المركز الثالث ليصعد لمنصة التتويج للمرة الأولى خلال مسيرته مع السباق.

وكان العطية توج بلقب السباق الشهير عندما كان يقام في أمريكا الجنوبية أعوام 2011 و2015 و2019 مع فرق فولكسفاغن وميني وتويوتا على الترتيب.

وحاليا يحتل العطية المركز الثاني مناصفة في قائمة السائقين الأكثر نجاحا في السباق طوال تاريخه متساويا مع الفنلندي أري فاتانن الذي توج باللقب أربع مرات أيضا خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي فاز باللقب ثماني مرات إلى جانب فوزه ست مرات على متن دراجة نارية.

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