فرنسا تفتح تحقيقا بشبهة محاولة اغتيال إرهابية في انفجار رالي دكار بالسعودية

سائق إسباني خلال المرحلة الأولى أ من رالي داكار بين مدينتي جدة وحائل السعوديتين. (الإنترنت)

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقًا أوليًا بشبهة محاولة اغتيال، بعد الانفجار الذي وقع الخميس الفائت في رالي دكار الصحراوي المقام في الممكلة العربية السعودية والذي استهدف سيارة سائق فرنسي وأدى الى تعرضه لإصابات بالغة.

وجاء في بيان صادر عن النيابة «فُتح تحقيق أولي في عدة محاولات اغتيال على صلة بمنظمة إرهابية»، مضيفة أن جميع ركاب السيارة الخمسة، بمن فيهم السائق، كانوا فرنسيين، وفق «فرانس برس».

وأصيب السائق الفرنسي فيليب بوترون في ساقه وخضع لعملية جراحية فيها إثر انفجار في سيارته خلال سباق رالي دكار وسيعود إلى بلاده بحسب ما أعلن المنظمون السبت الماضي.

فرنسا: «نداء لاتخاذ أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية»

وقال مدير السباق ديفيد كاستيرا لوكالة «فرانس إنفو» ان بوترون كان برفقة خمسة أشخاص لم يصب أي منهم بأذى لدى وقوع الحادث. في المقابل، قالت منظمة «أموري سبورت» إن «حالته تتحسن وتتم الترتيبات لإعادته إلى فرنسا». وأضافت أن «سيارته توقفت فجأة خلال انفجار مفاجئ لا يزال مصدره مجهولاً حتى هذه اللحظة».

وكشفت أن «الشرطة السعودية توجهت على الفور إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها». وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا على «تويتر» أكدت فيه أنه «لا يوجد أي شبهات في الحادث الذي وقع لسيارة دعم لأحد السائقين المشاركين في رالي دكار 2022».

لكن وزارة الخارجية الفرنسية ناقضت نظيرتها السعودية ووجهت على موقعها على الإنترنت «نداء لاتخاذ أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية»، وختمت «ثمة تحقيقات تجريها السلطات السعودية لمعرفة أسباب الحادث ولا يمكن استبعاد العمل الإجرامي».