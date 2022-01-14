رالي دكار: العطية يتوج بطلا للمرة الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط

تُوج السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) بطلا لرالي دكار للمرة الرابعة بعد أعوام 2011 و2015 و2019 في ختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة في جدة، الجمعة، متقدما بفارق أكثر من 25 دقيقة على الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف).

ونجح العطية (51 عاما) في الفوز بمرحلتين خلال الرالي، إضافة إلى المرحلة التمهيدية، ولم ينجح أي من منافسيه الأساسيين المخضرم ستيفان بيترهانسل أو الإسباني كارلوس ساينس في تشكيل أي خطورة على صدارته.

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وتساوى العطية بعدد الألقاب في رالي دكار مع الفنلندي أري فاتانن لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم بيترهانسل مع ثمانية ألقاب.