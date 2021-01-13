انسحاب متصدر الدراجات النارية كورنيخو بعد تعرضه لحادث

دراج هوندا خوسيه ايغناسيو كورنيخو في رالي دكار (فرانس برس)

اضطر التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو فلوريمو، متصدر فئة الدراجات النارية، إلى الانسحاب من «رالي دكار» الصحراوي، اليوم الأربعاء، بين نيوم والعلا نتيجة تعرضه لحادث سقوط بحسب ما أعلن المنظمون.

ووقع دراج «هوندا»، البالغ 26 عامًا والملقب بـ«ناتشو» بعد 252 كلم على انطلاق المرحلة الخاصة العاشرة، لكنه نجح بإكمالها ليصل بفارق 17:42 دقيقة عن زميله المتصدر الأميركي ريكي برايبيك، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبفوزه بالمرحلة، أشعل حامل اللقب برايبيك الصراع على الصدارة مع زميله الآخر المتصدر الجديد الأرجنتيني كيفن بينافيديس، إذ يتخلف عنه بفارق 51 ثانية فقط، قبل يومين من خط الوصول في جدة فيما تراجع كورنيخو إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1:07 دقيقة، وقرر الانسحاب بعد خضوعه لفحوص طبية وتصدر كورنيخو فئة الدراجات منذ يوم الأحد بعد إحرازه لقب المرحلة الثامنة.